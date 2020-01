Cooperazione: Unicef, 1,4 milioni di bambini rischiano di morire di polmonite nel prossimo decennio

- Circa 1,4 milioni di bambini rischiano di morire di polmonite nel prossimo decennio in Nigeria. È quanto emerge da uno studio del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) pubblicato oggi, secondo cui si stima che 6,3 milioni di bambini potrebbero morire in tutto il mondo a causa della polmonite. Secondo l'agenzia Onu, l'India sarà il secondo paese a far registrare il maggior numero di decessi per polmonite infantile, seguita dalla Repubblica democratica del Congo (Rdc). (Res)