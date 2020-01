Pd: Gualtieri a "la Repubblica", partito si apra ai movimenti ma non perda i moderati

- Il Pd si deve aprire ai nuovi movimenti senza perdere però di vista i ceti moderati. E' quanto auspica il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra alle suppletive di Roma Centro per la Camera, in un'intervista a Repubblica. "Credo sia giusto aprirsi ai nuovi movimenti che animano la società, come le Sardine. Al tempo stesso occorre dare una prospettiva a tante forze moderate, civili e produttive che non si riconoscono nelle posizioni estremiste di Meloni e Salvini e guardano al centrosinistra come la garanzia della collocazione europea dell'Italia", ha spiegato Gualtieri. "Questa candidatura non era nei miei pensieri, ma quando mi e' stato detto che una mia disponibilita' avrebbe consentito un accordo unitario nel centrosinistra ho capito che non potevo tirarmi indietro da una sfida che affronto con entusiasmo", ha assicurato Gualtieri. Per il ministro "lo straordinario risultato di Stefano Bonaccini e del Pd ha consolidato il governo e dimostrato che Salvini si può battere". Adesso "il Pd spingerà per una più forte azione riformatrice", ha assicurato, "l'alleanza di governo tra il centrosinistra e il M5s può diventare una prospettiva strategica anche per la prossima legislatura". Magari con Giuseppe Conte candidato premier di coalizione? "Conte sta facendo molto bene il premier ed e' oggettivamente il punto di riferimento del nostro schieramento", ha concluso il ministro.(Rin)