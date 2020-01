Albania: atteso oggi nuovo voto in parlamento sul "pacchetto antidiffamazione"

- Il parlamento albanese dovrebbe votare oggi per la secondo volta il "pacchetto antidiffamazione", proposto dal governo del premier Edi Rama. Gli emendamenti alle leggi sui media audiovisivi e sulle comunicazioni elettroniche sono stati contestati da parte della comunità dei giornalisti albanesi ed altre istituzioni internazionali, e due settimane fa' anche il presidente della Repubblica Ilir Meta, ha respinto il testo approvato dall'Assemblea nazionale lo scorso fine dicembre. Il capo dello Stato ha sostenuto che la normativa fosse "in violazione ai principi fondamentali di uno Stato di diritto, al diritto di espressione, dei media e del diritto di informazione", ha scritto Meta nella relazione che accompagna la sua decisione. Gli interventi alle normative esistenti "vanno contro la giurisprudenza della Corte costituzionale e agli standard della Convenzione europea per i diritti dell'uomo", ha osservato il presidente della Repubblica. (segue) (Alt)