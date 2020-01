Albania: atteso oggi nuovo voto in parlamento sul "pacchetto antidiffamazione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i giornalisti albanesi le modifiche proposte dal governo riconoscerebbero all'Autorità sui media audiovisive (Ama), anche il diritto di controllare e applicare sanzioni nei confronti dei media online, sostenendo che "Ama"non potrebbe assumere competenze che spettano invece alle corti". Diversi osservatori interpretano l'intervento del governo quale "un tentativo per porre il controllo e la censura sui media". Anche il presidente della Repubblica ha sottolineato che "questo stato di censura viene applicato attraverso misure punitive non proporzionali, adottate da organi amministrativi ai quali, in aperta violazione all'ordine costituzionale, viene riconosciuto il potere di eseguire immediatamente i loro provvedimento prima che ci sia una valutazione di forma definitiva dalle corti". (segue) (Alt)