Albania: atteso oggi nuovo voto in parlamento sul "pacchetto antidiffamazione" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza ha sostenuto che gli interventi sarebbero stati pienamente concordati con l'Osce e il suo rappresentante per la libertà dei media Harlem Desir. Ma in un suo comunicato, Desir ha dichiarato che la decisione del presidente della Repubblica di respingere il pacchetto anti diffamazione "potrebbe essere un'opportunità per chiarire e migliorare ulteriormente la normativa, in modo che possa essere in linea agli standard internazionali". La stessa posizione è stata assunta anche da Bruxelles. "Noi abbiamo reso chiaro che l'Unione europea sostiene le raccomandazioni del Consiglio d'Europa su questo caso. Le preoccupazioni e le relative raccomandazioni sono tuttora valide e vanno indirizzate. Il fatto che il presidente della Repubblica albanese abbia respinto le modifiche è per noi un'opportunità perché esse vengano prese in considerazione. Speriamo che ciò possa avvenire", ha detto pochi giorni fa la portavoce della Commissione europea Ana Pisonero. Intanto l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, si e' rivolta alla Commissione di Venezia per chiedere il suo parere sugli interventi proposti dal governo albanese. (Alt)