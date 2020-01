Romania: governo pone la fiducia per modifica legge elettorale e doppio turno alle comunali

- Il governo romeno ha posto la fiducia ai disegni di legge sulla modifica del sistema elettorale e sul ripristino del doppio turno alle comunali. Il Partito nazionale liberale (Pnl), al governo, attraverso le due norme punta a migliorare la rappresentatività degli eletti. Il primo ministro Ludovic Orban, nel suo discorso in parlamento, ha sottolineato che l'attuale sistema limita il diritto dei cittadini di rimuovere un sindaco del quale non sono soddisfatti. Tra gli emendamenti promossi dal governo quello relativo al numero di firme necessarie alle candidature indipendenti che diminuisce dall'1 allo 0,5 per cento. Dall'opposizione, i socialdemocratici annunciano una mozione di sfiducia, sostenendo che le leggi elettorali non possono essere modificate a meno di un anno dalle elezioni, soprattutto visto che le prossime amministrative si terranno a fine primavera-inizio estate. Dall'insediamento avvenuto lo scorso novembre, il governo Orban è ricorso più volte alla procedura della fiducia, anche per l'adozione della legge finanziaria per il 2020, una scelta contestata due volte dalla Corte costituzionale.(Rob)