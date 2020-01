Egitto-Francia: colloquio tra ministri Esteri, focus su proposta di Trump e Libia

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto ieri sera una telefonata dall’omologo francese Jean-Yves Le Drian incentrata in particolare sulla proposta di pace per il conflitto mediorientale presentata due giorni fa dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo ha reso noto la diplomazia del Cairo. Nell’occasione, i due ministri hanno condiviso la necessità di intensificare gli sforzi per promuovere la pace e di intensificare il coordinamento nel prossimo periodo per raggiungere una visione comune che assicuri una pace giusta e stabile alla regione. Shoukry e Le Drian hanno anche discusso degli ultimi sviluppi in Libia dopo la Conferenza internazionale di Berlino dello scorso 19 gennaio. A questo proposito, i capi delle diplomazie di Egitto e Francia hanno confermato l’opposizione a qualsiasi intervento militare straniero in Libia. Infine, i due hanno discusso delle relazioni bilaterali e dei mezzi necessari a rafforzarle. Shoukry e Le Drian, a questo proposito, hanno stabilito di fissare un incontro al più presto per proseguire le consultazioni tra i due governi. (Cae)