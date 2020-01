Velletri: spaccio di droga, arrestati un 52enne e un 24enne

- I carabinieri della stazione di Velletri hanno arrestato un 52enne e un 24enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari hanno controllato il 24enne per strada, il quale - secondo quanto si apprende - appariva piuttosto nervoso e agitato. I carabinieri hanno così perquisito l'abitazione in un limitrofo condominio, dove hanno trovato anche il 52enne e rinvenuto, nascosto all'interno di una piccola cassaforte, un vero e proprio "kit dello spaccio", costituito da 51,00 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per confezionamento e 170,00 euro in contanti. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (Rer)