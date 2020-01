Marocco: banche mantengono bassi tassi su richiesta di Mohammed VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore bancario marocchino ha risposto alle aspettative del re Mohammed VI di limitare il tasso di interesse al 2 per cento, che sarà applicato ai beneficiari del programma integrato di sostegno e finanziamento delle società presentato lunedì al sovrano al palazzo reale di Rabat. Questo rappresenta il tasso più basso mai applicato in Marocco. Durante l'udienza reale concessa al ministro dell'Economia, delle finanze e delle riforme amministrative, al governatore della Banca centrale e al Presidente del gruppo professionale di banche in Marocco (Gpbm), prima della cerimonia per la presentazione del programma integrato di sostegno e finanziamento alle imprese, "il re ha sottolineato l'importanza di un tasso di interesse bancario basso applicato ai beneficiari di questo programma", ha affermato un comunicato stampa. Tuttavia, "la stessa vocazione di questo programma e il fatto che si rivolge principalmente alle piccole e medie imprese e ai giovani richiedono una riduzione significativa di questi tassi", aggiunge il comunicato stampa, affermando che fissare il livello di tali tassi "dovrebbe essere tale da contribuire a promuovere l'imprenditorialità, creare occupazione e segnare gradualmente una rottura nella percezione e nelle mentalità relative al credito bancario". (Mar)