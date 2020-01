Marocco: Costa d'Avorio aprirà un consolato generale a Laayoune

- Un consolato generale ivoriano vedrà presto la luce a Laayoune, in Marocco. Lo ha annunciato il portavoce del governo ivoriano, Sidi Tiémoko Touré. Il Consiglio dei ministri del paese africano, riunitosi ieri ad Abidjan, "ha adottato un decreto che istituisce un consolato generale della Repubblica della Costa d'Avorio a Laayoune, in Marocco", ha dichiarato il funzionario ivoriano durante un incontro con la stampa. "Questa misura mira ad avvicinare l'amministrazione consolare ai cittadini ivoriani che vivono nel sud del Marocco e a rafforzare la loro protezione consolare", ha affermato. Questa nuova amministrazione consolare ivoriana in Marocco, si legge in una nota, "consentirà anche di consolidare i legami di amicizia e cooperazione che uniscono i due paesi". (Mar)