Coronavirus: Marocco smentisce contagio, "nessun caso è stato registrato"

- Messuna contaminazione con il coronavirus (2019-nCoV) è stata registrata finora in Marocco. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Rabat in una nota. I tre casi sospetti, individuati dal Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica del Marocco, sono stati trovati affetti da influenza stagionale e non dal Coronavirus, ha detto il ministero che insiste sul fatto che le voci sui casi di infezione da questo nuovo virus sono "senza fondamento". (Mar)