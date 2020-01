Medio Oriente: Piano di pace Trump, Marocco apprezza gli sforzi Usa

- Il Marocco apprezza gli sforzi per la pace messi in atto dall'attuale amministrazione statunitense "al fine di raggiungere una soluzione giusta, duratura ed equa in Medio Oriente". Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione, Nasser Bourita. Interrogato sulla posizione del Marocco in merito al piano di pace annunciato martedì dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una conferenza stampa dopo i colloqui con il suo omologo portoghese, Augusto Santo silva, Bourita ha affermato che "la risoluzione della questione palestinese è la chiave per la stabilità in Medio Oriente, motivo per cui il Regno apprezza gli sforzi costruttivi in pace compiuti dall'attuale amministrazione per raggiungere una soluzione giusta, duraturo ed equo a questo conflitto". (Mar)