Egitto-Germania: Al Sisi e Merkel discutono della questione palestinese e della Libia

- La presidenza egiziana ha dichiarato che il capo dello Stato, Abdel Fatah al Sisi, ha tenuto ieri un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco, Angela Merkel. I due hanno avuto uno scambio di opinioni sugli ultimi sviluppi della questione palestinese e sul processo di pace in Medio Oriente dopo l'annuncio del piano statunitense. Entrambi hanno concordato sull'importanza di aprire canali di dialogo per riprendere i negoziati sotto gli auspici Usa al fine di raggiungere un accordo di pace completo e giusto. Al Sisi e Merkel hanno anche affrontato gli sviluppi della questione libica e il seguito dei risultati del vertice di Berlino. Si è convenuto di sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite per attuare i risultati raggiunti in Germania per una soluzione globale alla crisi libica e al ritorno della stabilità in questo paese. (Cae)