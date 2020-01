Medio Oriente: ente fatwa Egitto ribadisce “identità araba” di Gerusalemme

- L'ente egiziano delle fatwa "Dar al Iftaa" ha ribadito l'identità araba di Gerusalemme e della moschea di Al Aqsa, un giorno dopo l'annuncio del piano di pace statunitense in Medio Oriente. "La storia testimonia che Gerusalemme e la moschea di Al Aqsa sono identità arabe e rimarranno arabe fino al Giorno del Giudizio". Il ministero degli Esteri egiziano ha rilasciato una dichiarazione in cui invita palestinesi e israeliani a studiare la “visione” statunitense della pace e ad aprire canali di dialogo per riprendere i negoziati sotto gli auspici Usa. (Res)