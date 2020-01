Medio Oriente: Tunisia preoccupata per piano Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari Esteri tunisino si dice "preoccupato" per il piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il Medio Oriente. Il ministero ha annunciato in una dichiarazione che "la Tunisia è profondamente preoccupata per quanto è stato annunciato dall'amministrazione statunitense per risolvere la questione palestinese". La Tunisia ribadisce di credere "nella giustizia della causa palestinese e che l'istituzione di una pace giusta, completa e duratura nella regione del Medio Oriente passa attraverso il pieno riconoscimento dei diritti inalienabili e indivisibili del popolo palestinese all'autodeterminazione e alla creazione del loro Stato indipendente sulla loro terra e sulla sua capitale, Gerusalemme". (Tut)