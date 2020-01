Medio Oriente: no dell'Algeria al piano di pace Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha rinnovato il suo sostegno "forte e duraturo" alla causa palestinese e "all'inalienabile diritto del popolo palestinese per stabilire uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme est come capitale". Una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri algerino ha confermato che "non c'è modo di risolvere la crisi senza coinvolgere i palestinesi, figuriamoci con questa soluzione che è diretta contro di loro". (Ala)