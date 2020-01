Energia: Mauritania, completato il 25 per cento del progetto Greater Tortue Ahmeyim

- La realizzazione delle installazioni del progetto gas "Greater Tortue Ahmeyim", situato al largo della costa della Mauritania e del blocco Saint-Louis Profond al largo del Senegal, sta procedendo in modo soddisfacente, avendo già raggiunto il 25 per cento entro la fine dello scorso dicembre. Lo ha detto il primo ministro mauritano, Ismael Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya, parlando ieri ai deputati di Nouakchott. Questo passo, ha affermato il capo del governo, consentirà alla Mauritania di produrre 2,5 milioni di tonnellate di gas liquido ogni anno. Il primo ministro ha aggiunto che sono attualmente in corso studi per la seconda e la terza fase del progetto, al fine di preparare il processo decisionale per gli investimenti entro il 2020-2021, portando la capacità produttiva complessiva a 10 milioni di tonnellate all'anno entro il 2026. (Res)