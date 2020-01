Cina: coronavirus, i contagi si sono estesi a tutte le regioni di livello provinciale

- L’epidemia causata in Cina dal nuovo ceppo di coronavirus si è estesa a tutte le province e le regioni di livello provinciale di quel paese asiatico, dopo la conferma del primo caso di infezione nella Regione autonoma del Tibet. Il caso è stato confermato dalle autorità sanitarie cinesi nella giornata di oggi, e coinvolge nella crisi l’ultima delle 31 regioni cinesi di livello provinciale a non essere ancora interessata dall’emergenza sanitaria. Zhong Nanshan, esperto di pneumologia e direttore del team di esperti istituito presso la Commissione nazionale per la sanità della Cina, ha dichiarato ieri all’agenzia di stampa “Xinhua” che il nuovo ceppo di coronavirus ha avuto origine da una specie di pipistrelli, al pari di una infezione virale emersa in Cina nel 2017. (segue) (Cip)