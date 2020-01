Perù: Fmi, nel 2020 economia accelera al 3,2 per cento

- Il Perù ha chiuso il 2019 con una crescita economica pari al 2,4 per cento, ma già da quest'anno dovrebbe accelerare fino al 3,2 per cento. Lo scrive il direttore del dipartimento Americhe del Fondo monetario internazionale (Fmi), Alejandro Werner, commentando i dati del "World economic outlook" pubblicato a metà mese. Nell'anno scorso, il paese andino ha pagato soprattutto gli effetti del calo del commercio internazionale e della mancata esecuzione della spesa pubblica, arrivando a una crescita del pil minore dello 0,4 per cento in meno rispetto alla previsione che lo stesso Fmi aveva fatto ad ottobre 2019. Prevedendo un calo dei fattori negativi nei prossimi anni, "si stima che la crescita torni al 3,2 per cento nel 2020 e al 3,7 per cento nel 2021, con un'inflazione che rimarrà ben ancorata all'interno della meta fissata dalla banca centrale", si legge nel blog dell'Fmi. (segue) (Was)