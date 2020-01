Turismo: Albania, nel 2019 numero visitatori stranieri cresciuto dell'8,1 per cento, italiani al quarto posto

- Il numero degli stranieri che hanno visitato l'Albania durante l'intero 2019 è cresciuto del 8,1 per cento, rispetto al 2018, ammontando a oltre 6,1 milioni di persone. Lo rivelano i dati dell'Istituto albanese delle statistiche, Instat. I visitatori dal Kosovo rappresentano il maggiore gruppo degli stranieri giunti in Albania. Il loro numero, di poco più di 2,24 milioni di persone, risulta essere cresciuto del 7,6 per cento, rappresentando il 35 per cento del totale dei turisti che hanno visitato il paese. Al secondo posto per numero dei visitatori, si riconfermano i macedoni, con circa 753 mila persone, +10,7 per cento, nonostante negli ultimo due mesi dell'anno, si sia verificato un calo, rispetto allo stesso periodo del 2018. (segue) (Alt)