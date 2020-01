Serbia-Kosovo: Djuric, attendiamo risultati concreti da colloquio con ambasciatore Grenell (2)

- Secondo quanto anticipato oggi dalla stampa locale, la riunione avrebbe visto al centro solo temi commerciali, in quanto la Serbia resta ferma nella propria richiesta di un'eliminazione dei dazi imposti da Pristina come condizione per un proseguimento del dialogo politico sotto l'egida dell'Unione europea. Il collegamento infrastrutturale fra Belgrado e Pristina è stato uno dei temi centrali dell'incontro fra Grenell e il presidente serbo Aleksandar Vucic avvenuto venerdì scorso nella capitale della Serbia. Al termine dell'incontro Grenell ha annunciato che è stato raggiunto un accordo di principio sulla creazione di una linea ferroviaria tra Pristina e Belgrado. Secondo il diplomatico Usa, i dettagli dell'accordo verranno negoziati in questi giorni da un gruppo di esperti. Questo possibile accordo segue quello annunciato nei giorni scorsi per la creazione di un collegamento aereo diretto tra Pristina e Belgrado da parte della compagnia aerea tedesca Lufthansa. (segue) (Seb)