Kosovo: formazione governo, ambasciatori del Quintetto incontreranno Kurti e Mustafa

- Non è nostro dovere fare da mediatori ma incoraggiare tutti gli attori politici in Kosovo di restare concentrati sulle necessità del popolo kosovaro. Con una dichiarazione stampa congiunta che gli ambasciatori del Quintetto (Germania, Francia, Italia, Regno unito e Stati uniti) hanno anticipato l'incontro di questa sera, alla presenza anche dell'ambasciatore della delegazione Ue a Pristina, con il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti e quello della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa. L'incontro è stato annunciato ieri da Vetevendosje, dopo l'ennesimo round di colloqui falliti tra Kurti e Mustafa sulla formazione del nuovo governo. "Per dissipare ogni speculazione, precisiamo che noi rappresentiamo degli Stati profondamente impegnati nei confronti di un Kosovo democratico e indipendente", si legge nella dichiarazione del Quintetto. (segue) (Kop)