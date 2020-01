Indonesia: governo presenta disegno di legge su protezione dati

- Il governo dell’Indonesia ha sottoposto al Parlamento un disegno di legge teso a proteggere i dati dei consumatori nell’era digitale. Le disposizioni contenute nel contenimento includono pene detentive sino a sette anni per la distribuzione non consensuale di dati personali, secondo quanto anticipato dal ministro delle Comunicazioni indonesiano, Johnny G. Plate, nel corso di una conferenza stampa. “La legislazione per la protezione dei dati è importante a livello globale, dal momento che l’economia ha trasformato la vita delle persone nell’era digitale”, ha dichiarato il ministro. Il disegno di legge giunge in un contesto di rapida espansione dell’economia digitale indonesiana, che è la più dinamica della regione e che secondo gli esperti raggiungerà un volume di 130 miliardi di dollari entro il 2025. (Fim)