Singapore: coronavirus, confermati altri tre casi

- Le autorità di Singapore hanno confermato ieri tre nuovi casi di contagio da caoronavirus, che portano il totale dei soggetti infetti nella città-Stato a 10. Tutti e tre i nuovi casi riguardano cittadini cinesi in arrivo da Wuhan, secondo le informazioni fornite dal ministero della Salute di Singapore. “(I nuovi casi) rispondono alla nostra valutazione riguardo la probabilità di nuovi casi importati dalla provincia di Hubei”, recita una nota del ministero. I tre soggetti infetti sono giunti a Singapore il 19 gennaio, e inizialmente non presentavano alcun sintomo dell’infezione; i primi sintomi sono comparsi il 24 gennaio, e il ricovero è avvenuto il 27 gennaio. Le autorità di Singapore esprimono crescente preoccupazione per i rischi di propagazione del virus, ed hanno decretato la fornitura di quattro mascherine chirurgiche per ciascuna famiglia della città-Stato. Ieri un volo charter ha rimpatriato 92 cittadini di Singapore da Wuhan, città cinese epicentro dell’epidemia. (segue) (Fim)