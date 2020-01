Corea del Sud: Banca centrale non studia ulteriori tagli dei tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale della Corea del Sud non sta valutando ulteriori tagli dei tassi di interesse per far fronte al potenziale impatto economico dell’epidemia cinese di Coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il vicegovernatore esecutivo della Banca di Corea, Yoon Myun-shik. “E’ necessario continuare ad osservare lo sviluppo dell’infezione. Anche se ci aspettiamo conseguenze sulla fiducia e sul mercato, inclusa la crescita economica del paese, i prezzi al consumo e il bilancio delle partite correnti, è troppo presto per predire l’entità dell’impatto”, ha dichiarato il funzionario a margine di un incontro presso il quartier generale della Banca di Corea a Seul. La banca centrale sudcoreana ricorse al taglio dei tassi in occasione dell’epidemia di Sars, nel 2003, e della sindrome respiratoria mediorientale, nel 2015. (segue) (Git)