Corea del Sud: Banca centrale non studia ulteriori tagli dei tassi (3)

- L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha rivisto permanentemente al ribasso il potenziale di crescita economica della Corea del Sud, citando un declino della forza lavoro e della produttività in quel paese. Un rapporto pubblicato dall’organizzazione nella giornata di ieri, 27 gennaio, stima il tasso di crescita potenziale del paese per quest’anno al 2,5 per cento, due decimi di punto in meno rispetto allo scorso anno. Il tasso di crescita potenziale si riferisce al tasso massimo di crescita conseguibile da un’economia senza innescare spinte inflazionistiche. Il tasso della Corea del Sud è un calo ininterrotto dal 2010, quando aveva guadagnato un decimo di punto rispetto all’anno precedente, al 3,9 per cento. Nel 2018 il tasso di crescita potenziale del paese è calato sotto il 3 per cento per la prima volta nella storia. “Un calo del tasso di crescita potenziale è inevitabile nel lungo termine, considerata la tendenza dei mutamenti economici nel paese”, ha dichiarato Joo Won, ricercatore dello Hyundai Economic Research Institute citato dal quotidiano “Korea Herald”. “Un tasso di crescita attorno al 2 per cento indica che la Corea del Sud potrebbe essere scivolata nella trappola della bassa crescita, anziché aver subito un semplice calo temporaneo”. (segue) (Git)