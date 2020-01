Corea del Sud: Banca centrale non studia ulteriori tagli dei tassi (5)

- Le esportazioni della Corea del Sud sono calate dello 0,2 per cento su base annua nei primi 20 giorni di gennaio: si tratta della contrazione meno marcata da un anno a questa parte, grazie alla ripresa delle spedizioni di semiconduttori di cui la Corea del Sud è uno tra i primi produttori mondiali. Nei primi 20 giorni del 2020 le esportazioni sudcoreane sono ammontate a 25,7 miliardi di dollari, 40 milioni di dollari in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo il Servizio delle dogane sudcoreano. Nei primi 20 giorni di dicembre 2019 la contrazione dell’export era stata del 2 per cento. All’inizio del 2020 le esportazioni di semiconduttori e prodotti petroliferi sono aumentate dell’8,7 e del 19,3 per cento su base annua. (segue) (Git)