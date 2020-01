Corea del Sud: Banca centrale non studia ulteriori tagli dei tassi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato un aumento delle esportazioni del 5,3 per cento annuo nei primi dieci giorni di gennaio, attribuibile in gran parte a un incremento delle esportazioni di semiconduttori. Tra il primo e il 10 gennaio scorsi le esportazioni si Seul sono ammontate a 13,3 miliardi di dollari, contro i 12,7 miliardi di dollari nel medesimo periodo del 2019. I dati forniti dall’Agenzia delle dogane sudcoreana fotografano in particolare un aumento dell’11,5 per cento delle esportazioni di semiconduttori, e del 30,6 per cento di prodotti petrolchimici. Le esportazioni di automobili e apparecchiature wireless, di contro, sono calate rispettivamente del 4,6 e del 4,8 per cento. (segue) (Git)