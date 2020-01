Corea del Sud: Banca centrale non studia ulteriori tagli dei tassi (7)

- La banca centrale della Corea del Sud ha mantenuto il tasso d’interesse chiave all’1,25 per cento, confermando il suo approccio attendista in attesa di una ripresa dell’economia nazionale prospettata per quest’anno. La Banca di Corea ha annunciato la decisione della giornata di oggi, in linea con le aspettative del mercato. Lo scorso anno la banca aveva effettuato due tagli del tasso chiave, sino al minimo record dell’1,25 per cento. “Le incertezze esterne e le preoccupazioni in merito alla scarsa crescita economica permangono, ma crescono anche le aspettative per una ripresa, alla luce del miglioramento dei principali indicatori economici e di alcuni indici chiave come le esportazioni”, recita una nota pubblicata dalla banca. (segue) (Git)