Corea del Sud: Banca centrale non studia ulteriori tagli dei tassi (8)

- Il governo della Corea del Sud è deciso a svincolarsi dalle esternalità negative e dai problemi strutturali che stanno frenando la crescita dell’economia nazionale, accelerando innovazione e investimenti nel corso del 2020. Riponendo le proprie speranze in una ripresa dell’economia globale e in un allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, Seul ha formulato per il prossimo anno una ottimistica stima di crescita del prodotto interno lordo (pil) del 2,4 per cento, e un aumento dell’inflazione nell’ordine dell’1 per cento. Tali previsioni cozzano però con lo scetticismo dei mercati. Il ministro delle Finanze, Hong Nam-ki, ha dichiarato durante una conferenza stampa dei ministri economici, nella giornata di oggi, che “il 2020 offre sia opportunità che rischi, ed è pertanto cruciale a questo punto ottimizzare i fattori di opportunità e controllare i fattori di rischio, in modo da gettare le fondamenta per una ripresa del momento economico”. Tra i fattori positivi, il ministro ha citato i segnali di ripresa dell’industria dei semiconduttori, e l’accordo commerciale provvisorio tra Usa e Cina. (segue) (Git)