Russia-Israele: cittadina israeliana Naama Issachar rilasciata dopo aver ottenuto la grazia

- La cittadina israeliana Naama Issachar è stata rilasciata dalla colonia penale russa dove si trovava in stato di detenzione in seguito al decreto di grazia siglato ieri dal presidente Vladimir Putin. È quanto riferito dal Servizio penitenziario federale russo. Stando a quanto riferito ieri dal Cremlino, il decreto ha validità immediata e, quindi, la cittadina israeliana è stata rilasciata dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il governatore della regione di Mosca Andrei Vorobjov ha firmato l’altro ieri il documento in cui si raccomandava la concessione della grazia a Naama Issachar. Il commissario per i diritti umani della regione di Mosca ha dichiarato lunedì scorso che Issachar ha presentato una richiesta per ottenere la grazia dopo aver ammesso di aver portato illegalmente in Russia degli stupefacenti, non per scopi di traffico ma solo a uso personale. Sempre lunedì il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso del consueto briefing con la stampa ha annunciato che sono in corso le procedure legali per la concessione della grazia a Naama Issachar. “Si tratta di un procedimento necessario per far sì che il presidente Vladimir Putin prenda una decisione a riguardo in tempi brevi”, ha dichiarato il portavoce. (segue) (Rum)