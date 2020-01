Russia-Israele: cittadina israeliana Naama Issachar rilasciata dopo aver ottenuto la grazia (2)

- “Siamo al corrente della richiesta inviata al presidente, al momento sono in corso le procedure per garantire che venga presa una decisione nel minor tempo possibile”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. La scorsa settimana a Gerusalemme Putin ha incontrato la madre di Naama, Yaffa, affermando che “tutto andrà bene”. “Ho incontrato la madre di Naama ed è chiaro che proviene da una buona famiglia – ha detto Putin -. Conosco la posizione del primo ministro sulla questione e tutto verrà preso in considerazione per prendere la decisione”. Le autorità giudiziarie russe hanno condannato la Issachar a sette anni e mezzo di carcere, dopo che sono stati trovati 10 grammi di marijuana nel bagaglio durante una sosta presso l’aeroporto di Mosca lo scorso aprile. (Rum)