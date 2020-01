Libia: la Turchia risponde a Macron, "il sostegno francese ad Haftar è una minaccia"

- La Turchia risponde alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron contro l'omologo Recep Tayyip Erdogan, accusato di aver inviato forze in Libia nonostante la rassicurazioni fornite il 19 gennaio al vertice di Berlino . Il ministero degli Esteri della Turchia ha affermato che i continui attacchi contro il Governo di accordo nazionale libico (Gna) sferrati dall'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar con il sostegno militare di diversi paesi, tra cui la Francia, rappresentano "la più grande minaccia all'integrità territoriale e alla sovranità della Libia". Il ministero degli Esteri turco ha aggiunto in una dichiarazione ufficiale: "Non è più un segreto che la Francia fornisca un sostegno incondizionato alle forze di Haftar, per dire la sua sulle risorse naturali della Libia". Macron aveva accusato ieri il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, di "non mantenere le sue parole" relative a "porre fine alle interferenze straniere nella crisi libica". Il ministero degli Esteri turco ha sottolineato che "se la Francia vuole contribuire all'attuazione delle decisioni della Conferenza di Berlino, deve prima porre fine al suo sostegno alle forze di Haftar". Ankara ha anche accusato Parigi di essere "il principale responsabile dei problemi della Libia dall'inizio della crisi nel 2011". (Lit)