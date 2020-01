Libia: portavoce Haftar, “3.000 mercenari siriani dalla Turchia, alcuni migrano in Europa”

- Il numero di combattenti siriani che la Turchia ha portato nella Libia occidentale "ha raggiunto i tremila mercenari per sostenere il governo di Tripoli guidato da Fayez al Sarraj, mentre alcuni hanno iniziato a migrare via mare verso la costa meridionale dell'Europa". Lo ha annunciato Ahmed al Mismari, portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che assedia il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli dal 4 aprile scorso. Parlando ieri sera durante una conferenza stampa da Bengasi, Al Mismari ha aggiunto che "una nave turca carica di armi avanzate, munizioni e missili antiaerei è arrivata nel porto di Tripoli sotto la protezione di due navi da guerra turche: queste armi avanzate hanno ora raggiunto le mani di gruppi estremisti a Tripoli e Misurata". L'ufficiale dell'Lna ha osservato che i mercenari siriani sono stati dispiegati al fronte di Ain Zara, di Mouz e del Ponte Zahra. "La maggior parte dei mercenari siriani sono disertori dell'esercito siriano e estremisti legati ad Fronte al Nusra e dello Stato islamico. Le milizie di Fayez al Sarraj hanno usato diverse scuole di Tripoli per ospitarli”, ha concluso l'ufficiale delle forze della Cirenaica. (segue) (Lit)