Libia: portavoce Haftar, “3.000 mercenari siriani dalla Turchia, alcuni migrano in Europa” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già martedì sera, 28 gennaio, la stampa vicina all'Lna aveva diffuso la notizia dell'arrivo di almeno due navi militari turche e un elicottero nel porto della capitale libica. Secondo il quotidiano giordano “Al Hadath”, lanciato nel 2012 dal network emiratino “Al Arabiya”, “le navi turche sono rimaste per circa due ore al largo del porto di Tripoli prima di entrare nel porto per scaricare quelle che sembravano essere armi e attrezzature militari". Secondo fonti locali, citate da “Al Arabiya”, soldati turchi sarebbero sbarcati al porto di Tripoli da due navi da guerra, per la prima volta da quando Ankara ha annunciato il proprio sostegno militare al Governo di accordo nazionale nelle battaglie di Tripoli. Le fonti hanno aggiunto che le navi da guerra turche che hanno effettuato operazioni di sbarco per i soldati nel porto di Tripoli portano i nomi "Gaziantep" e "Qidiz". Le fonti di “Al Arabiya” hanno riferito che le munizioni e l'equipaggiamento militare sono stati trasferiti all'aeroporto di Mitiga a est di Tripoli, dove si troverebbe una sala operativa dell'esercito turco. (segue) (Lit)