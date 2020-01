Libia: portavoce Haftar, “3.000 mercenari siriani dalla Turchia, alcuni migrano in Europa” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio la fregata militare turca Gaziantep ha fermato martedì 28 gennaio un gommone nel Mediterraneo centrale con a bordo 30 migranti illegali, consegnando questi ultimi alla Guardia costiera libica. Lo ha reso noto lo stesso ministero della Difesa di Ankara in una nota. L’operazione, fa sapere la Turchia, è avvenuta in coordinamento con il comando della Guardia costiera di Tripoli. Stando a quanto riferito ad "Agenzia Nova" da una fonte della Nato, durante il fermo del gommone la fregata turca era sotto il comando di Ankara e non dell'operazione Sea Guardian, la missione di sicurezza marittima lanciata dall'Alleanza atlantica nel novembre 2016. (Lit)