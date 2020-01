Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 30 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Magna della Cavalerizza, via Verdi 9: l'assessora Schellino partecipa all'apertura delle celebrazioni nazionali di Gigi Ghirotti nel centenario della nascitaOre 9,30 - Sopralluogo della III Commissione (pres.Andrea Russi) e la V Commissione (pres.Massimo Giovara) presso il Combo, nuova struttura ricettiva a Porta Palazzo.Ore 11 - Pinacoteca Albertina, - via Accademia Albertina, 8: Conferenza stampa mostra pittorica "Incanti russi". Interviene, in rappresentanza della Città, la vicepresidente del Consiglio comunale Viviana Ferrero.Ore 12 - Via Rubens Fattore fronte 96 / zona Bertolla: l'assessore Iaria partecipa alla cerimonia di posa della prima pietra del nuovo complesso Residenziale per Anziani Il giardino degli aironi, del Gruppo Orpea Italia.Ore 14 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della II Commissione (pres.Roberto Malanca) la I Commissione (pres.Marco Chessa) la V Commissione (pres.Massimo Giovara) e la VI Commissione (pres.Federico Mensio). Odg: Mozione "Linee guida per la redazione del Pur (Piano unitario di riqualificazione) per la Cavallerizza Reale".Ore 14.30 - Lingotto Fiere, via Nizza 294: l'assessore Sacco partecipa alla conferenza stampa 'Automotoretrò'Ore 17 - Palazzo Lascaris, sala Viglione, via Alfieri, 15 - Convegno "Emergenza 'Tratta' in Piemonte. Nuove forme di criminalità organizzata". Interviene, in rappresentanza della Città, la consigliere comunale Carlotta Tevere.Ore 17,30 - Circoscrizione 1, via Bertolotti, 10: Riunione della Commissione Decentramento (pres.Maura Paoli). Odg: Incontro con la Circoscrizione 1: Resoconto dei lavori della commissione sul decentramento, valutazioni e proposteOre 17.30 - Energy center Politecnico, via Paolo Borsellino 38: l'assessora Lapietra partecipa all'incontro 'Mobilità urbana e trasporto pubblico' nell'ambito del convegno organizzata da Sbilanciamoci! in collaborazione con FIOM PiemonteOre 18 - Polo del 900, corso Valdocco 4/A: l'assessore Giusta assiste alla presentazione del volume di Gabriella Romano "Il caso di G. La patologizzazione dell'omosessualità nell'Italia fascista". (segue) (Rpi)