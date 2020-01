Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- .REGIONEGiuntaNizza, l’assessore Gabusi incontra le istituzioni della Costa Azzurra e i rappresentanti del Governo francese sui temi di trasporto locale e del collegamento Cuneo-Ventimiglia e interviene alla presentazione della stazione TGV di NizzaOre 8.30, Cherasco (CN), Hotel la Porta delle Langhe, il vicepresidente Carosso partecipa al convegno sulle norme di semplificazione in materia urbanistica e sulle modifiche alla l.r. n.16/2018 organizzato dal Comitato regionale dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati del PiemonteOre 10, Roma, Ministero dello Sviluppo economico, via Molise 2, l’assessore Chiorino partecipa al tavolo per la Mahle di Saluzzo-La LoggiaOre 10,30, Roma, piazzale Aldo Moro 5, l'assessore Poggio partecipa al 32° Rapporto Italia 2020Ore 12, Roma, l'assessore Marnati incontra Open Fiber e Infratel per la situazione della posa della Banda Ultra LargaOre 14.30, Torino, Lingotto, il vicepresidente Carosso interviene all'inaugurazione di AutomotoretròOre 18, Torino, Pinacoteca Accademia Albertina, via Accademia Albertina 8, l’assessore Poggio interviene all'inaugurazione della mostra “Incanti russi”. (segue) (Rpi)