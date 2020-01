Laos: si conclude a Vientiane il Festival del cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi a Vientiane, nel parco Chao Anouvong, il Festival del cibo del Laos, inaugurato il 28 gennaio. La manifestazione è stata organizzata dalla Camera nazionale del commercio e dell’industria e dall’Associazione delle donne d’affari del Laos per promuovere l’imprenditoria femminile nel settore agroalimentare e nei servizi di ristorazione. Sono stati invitati circa 190 espositori stranieri, provenienti in particolare dai paesi dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (della quale il Laos fa parte insieme a Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam). Oltre a interazioni volte a promuovere lo scambio di esperienze e capacità, nel programma sono state incluse iniziative di solidarietà per fornire terapie a pazienti ustionati. (Fim)