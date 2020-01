Giappone: via libera a candidatura Olimpiadi invernali Sapporo

- Il Comitato olimpico del Giappone (Joc) ha dato luce verde a Sapporo, nel Giappone settentrionale, per l’avvio della fase di dialogo relativa alla candidatura come città ospitate delle Olimpiadi invernali 2030. Lo ha annunciato un funzionario del Cio nella giornata di ieri. L’autorizzazione è giunta al termine di una riunione del Comitato a Tokyo. Sapporo, che ha ospitato le Olimpiadi invernali nel 1972, è stata elogiata come potenziale città ospitante delle Olimpiadi 2030 dal presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, dopo che la città è stata scelta per ospitare alcune delle competizioni podistiche delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma la prossima estate. (Git)