Giappone: governo rivede dati economici dopo critiche a criteri computo Pil

- Il governo del Giappone rivedrà i criteri di computo dei dati macroeconomici per renderli meno tardivi, nel tentativo di avvicinarsi agli standard statistici degli altri membri del Gruppo delle sette maggiori economie industrializzate. Lo riferisce il quotidiano economico “Nikkei”, secondo cui il primo cambiamento sarà una pubblicazione più frequente e tempestiva dei dati relativi agli investimenti economici, così da poterli includere nel computo trimestrale del prodotto interno lordo (Pil). La revisione del formato e dei criteri di computo del pil giapponese dovrebbe divenire effettiva da aprile 2022. Il Giappone è noto per i frequenti aggiornamenti dei dati economici. Il 9 dicembre, ad esempio, l’Ufficio di Gabinetto ha rivisto le stime relative alla crescita del trimestre luglio-settembre 2019 dallo 0,2 all’1,8 per cento. Nel 2010 e 2012, le stime preliminari di decrescita economica sono state successivamente riviste al rialzo in territorio positivo. I dati relativi al pil vengono sottoposti a revisioni e aggiornamenti in tutti i paesi del G-7, ma l’entità delle revisioni in Giappone è mediamente assai più pronunciata, in parte proprio a causa delle tempistiche di pubblicazione dei dati relativi agli investimenti, curati dal ministero delle Finanze. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha già sollecitato il Giappone ad adottare misure per limitare l’entità delle revisioni statistiche. (segue) (Git)