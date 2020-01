Filippine-Usa: disputa diplomatica, Duterte diserterà summit Us-Asean (2)

- Nei giorni scorsi il presidente delle Filippine ha avvertito che il suo governo potrebbe rivedere un accordo per lo schieramento di militari e sistemi d’arma statunitensi in territorio filippino a fini di addestramento, se Washington confermerà la decisione di negare il visto d’ingresso a un suo alleato politico. L’ambasciata Usa Manila ha comunicato il divieto di emissione di visti per l’ingresso negli Stati Uniti a Ronald dela Rosa, ex capo della Polizia delle Filippine, oggi senatore membro della maggioranza parlamentare che sostiene l’amministrazione presidenziale in carica. Nella sua veste di capo della Polizia, Dela Rosa ha guidato la sanguinosa offensiva contro il narcotraffico voluta da Duterte dopo il 2016, e risultata nella morte di oltre 5mila persone, perlopiù piccoli spacciatori. Il presidente filippino ha reagito duramente alla decisione delle autorità statunitensi: “Se non rivedrete la decisione, per per prima cosa terminerò il Visiting Forces Agreement (Vfa)”, ha avvertito il presidente filippino, corredando alla minaccia una serie di improperi. L’accordo, sottoscritto da Manila e Washington nel 1998, costituisce la base legale tramite cui gli Stati Uniti hanno inviato migliaia di militari in territorio filippino per operazioni di addestramento e assistenza umanitaria. Il segretario della Difesa filippino, Delfin Lorenzana, non ha commentato le parole di Duterte. (segue) (Fim)