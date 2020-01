Giappone-Cina: emergenza coronavirus potrebbe far saltare visita di Stato Xi

- L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus in Cina potrebbe spingere il presidente cinese, Xi Jinping, a rinviare il viaggio di Stato in Giappone, in programma il prossimo aprile. La visita dovrebbe coincidere con l’adozione di un nuovo documento politico bilaterale di alto profilo, a indicazione di una nuova fase di sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le due maggiori potenze asiatiche. La Cina versa però in una situazione di grave difficoltà interna a causa dell’epidemia virale, e il nuovo assetto di potere della Cina, accentrato sulla figura del presidente Xi, potrebbe impedire a quest’ultimo di lasciare il timone del paese. (segue) (Git)