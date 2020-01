Giappone-Cina: emergenza coronavirus potrebbe far saltare visita di Stato Xi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo documento politico sino-giapponese è stato sottoscritto dai due paesi nel 1998, in occasione della visita di Stato dell’allora presidente cinese Jiang Zemin in Giappone. Anche la firma del quarto documento, nel 2008, è coincisa con la visita in Giappone, nella veste di ospite di Stato, dell’allora presidente cinese Hu Jintao. In tale occasione, i due vicini asiatici si sono impegnati a promuovere “una relazione mutualmente benefica sulla base di comuni interessi strategici”. Il Giappone spera che la firma di un nuovo documento di alto profilo – il quinto – possa servire da leva e incentivo per garantire il rispetto da parte di Pechino del sistema di diritto internazionale, e a frenare il suo espansionismo militare ed economico. (segue) (Git)