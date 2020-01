Giappone-Cina: emergenza coronavirus potrebbe far saltare visita di Stato Xi (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quel che più preoccupa Tokyo, però, è il futuro del confronto strategico tra Stati Uniti e Cina, che a prescindere dalle contingenti ostilità commerciali pare destinato a intensificarsi in futuro di pari passo con l’emersione della Cina quale potenza globale a tutto tondo. Il ministro delle Finanze e vicepremier giapponese, Taro Aso, si è detto anzi convinto che Washington e Pechino siano indirizzati verso una nuova guerra fredda. Durante un evento a Tokyo questo mese, cui ha presenziato anche il governatore della Banca del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, Aso ha affermato che le tensioni tra Stati Uniti e Cina persisteranno anche dopo la fine della presidenza di Donald Trump. “In futuro gli storici diranno che l’era Reiwa (iniziata lo scorso anno con l’ascesa al trono del nuovo imperatore del Giappone Naruhito) coincise con l’inizio di una nuova guerra fredda tra Usa e Cina”, ha dichiarato il vicepremier. “Alcuni quotidiani e analisti hanno scritto che le cose cambieranno con un nuovo presidente Usa, ma non è vero. L’atmoesfera che regna al Congresso federale Usa non lo consentirà”. (Git)