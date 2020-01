Cina: coronavirus, Xi ordina a Forze armate di contribuire a battaglia contro epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha ordinato alle Forze armate nazionali di dare un contributo alla vittoria nella battaglia contro la nuova epidemia da coronavirus. Lo riferisce il quotidiano cinese “Global Times”. Xi, che è anche segretario generale del Partito comunista cinese, e presidente della Commissione militare centrale, ha fornito istruzioni ai militari sulla prevenzione e il controllo dell’emergenza sanitaria diffusasi da Wuhan. Il quotidiano cita Zeng Guang, epidemiologo presso il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, secondo cui Pechino compirà progressi significativi nel contenimento dell’epidemia entro l’8 febbraio. Commentando le polemiche in merito alla scarsa tempestività delle misure adottate dalle “autorità locali di Wuhan” in risposta alla crisi sanitaria, Zeng ha dichiarato che tale ritardo è probabilmente ascrivibile alle iniziali difficoltà nel diagnosticare il virus e la sua reale pericolosità, oltre probabilmente ad “alcuni problemi di natura dirigenziale”. (segue) (Cip)