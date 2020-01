Penisola Coreana: coronavirus, chiuso ufficio di collegamento inter-coreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio di collegamento inter-coreano presso la città nordcoreana di Kaesong, non lontano dal confine militarizzato tra le due Coree, è stato temporaneamente chiuso in risposta alla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus in Cina. Lo ha annunciato questa mattina il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud. I funzionari sudcoreani distaccati presso l’ufficio, inaugurato a settembre 2018, rientreranno in Corea del Sud quanto prima, ha spiegato un portavoce del ministero, aggiungendo che le operazioni presso l’ambasciata di fatto cesseranno sino all’avvenuto contenimento dell’emergenza sanitaria. “Sud e Nord hanno concordato di mantenere i contatti reciproci installando linee telefoniche e fax tra Seul e Pyongyang”, ha dichiarato il funzionario. Pyongyang non ha fornito alcuna informazione in merito ad eventuali casi di contagio da coronavirus in territorio nordcoreano, ma i media di Stato di quel paese hanno definito il virus una “minaccia esistenziale”. (Git)