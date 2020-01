Usa: scoperto a San Diego il più lungo tunnel di contrabbando con il Messico

- Le autorità statunitensi hanno annunciato oggi la scoperta del tunnel di contrabbando più lungo mai scoperto sul confine sud-ovest con il Messico, lungo oltre 1 km da Tijuana fino nell'area di San Diego. L'Agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere degli Stati Uniti ha dichiarato in un comunicato stampa che il tunnel ha origine in una zona industriale in Messico e si estende per un totale di 1,3 km. Il tunnel, che è alto circa un metro e mezzo e largo 60 cm, si trova ad una profondità media di 20 metri dalla superficie ed è dotato di di carrelli ferroviari, ventilazione forzata, cavi e pannelli elettrici ad alta tensione e un ascensore all'ingresso. (Was)