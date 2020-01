Usa: democratico Engel rivela telefonata con Bolton che contraddice affermazioni di Trump

- Il deputato democratico Eliot Engel ha risposto ieri, 29 gennaio, alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton non si è lamentato della sua condotta nei confronti dell'Ucraina. Engel ha rivelato che Bolton, solo pochi giorni dopo essere stato estromesso dal suo incarico, gli ha detto - durante una telefonata privata - di esaminare l'allontanamento dell'ambasciatore statunitense in Ucraina. L'esponente democratico ha dichiarato di aver contattato Bolton il 19 settembre (9 giorni dopo le sue dimissioni) per chiedergli se avrebbe parlato alla commissione Affari esteri in merito alla politica estera degli Stati Uniti. Engel ha detto che ha riparlato con lui il 23 settembre, quando Bolton "mi ha suggerito - non sollecitato - che la commissione esaminasse il richiamo dell'ambasciatrice Marie Yovanovitch”. (segue) (Was)