Ict: Facebook registra crescita delle vendite più lenta di sempre

- Rallenta la crescita di Facebook mentre aumenta per l'azienda la pressione per le normative privacy più restrittive e il continuo controllo da parte di legislatori e funzionari antitrust globali. La più grande azienda di social media ha registrato ricavi record da 21,1 miliardi di dollari per il quarto trimestre, potenziati dalle pubblicità su Instagram e dai video. L'aumento, del 25 per cento rispetto al periodo dell'anno precedente, rappresenta la crescita trimestrale nelle vendite più lenta di sempre per l'azienda, sebbene abbia superato le attese degli analisti. Facebook ha dichiarato di avere 2,89 miliardi di utenti dei suoi prodotti in tutto il mondo, ma la crescita sui principali social network - la principale fonte di vendite pubblicitarie - ha iniziato a rallentare. La società, da diversi trimestri, ha avvertito che crescere allo stesso ritmo sarà sempre più difficile in futuro. Ieri Facebook ha anche comunicato di aver accettato di pagare 550 milioni di dollari per chiudere una causa legale contro l'uso della tecnologia di riconoscimento facciale nell'Illinois. La compagnia della Silicon Valley ha violato una legge sulla privacy biometrica dell'Illinois raccogliendo dati facciali per i suggerimenti dei tag dalle foto di milioni di utenti nello stato senza il loro permesso e senza dire loro per quanto tempo i dati sarebbero conservati. (Was)